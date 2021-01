Dortmund, Haaland: "Cristiano Ronaldo è una fonte d'ispirazione. È una macchina"

vedi letture

Erling Haaland, stella del Borussia Dortmund, ai microfoni di bundesliga.com ha parlato di Cristiano Ronaldo, suo modello anche in termini di nutrizione: "Ho letto qualcosa ma non so se è vera. Ho il mio programma e lo seguo, non so se è lo stesso suo. Certamente lui è una fonte d'ispirazione per tutti noi. Guardatelo, è una macchina".

Sul suo primo anno a Dortmund: "Tutto sta procedendo velocemente da quando ho firmato. C'è stato il lockdown, abbiamo cominciato ad allenarci e a giocare senza tifosi. Non abbiamo idea di uel che succederà ma sono fortunato a giocare di fronte al muro giallo e ai nostri tifosi e spero che si potrà tornare a farlo. Mi piace la Bundesliga, ci sono molte buone squadre, avversari difficili e begli stadi. Mi piace, è un bel campionato".