Eredivisie, all'Ajax il Klassiker contro il Feyenoord: decisivo il baby prodigio Gravenberch

Grande sfida quest'oggi in Eredivisie, visto che si affrontavano due rivali storiche come Ajax, rappresentazione della città di Amsterdam, e il Feyenoord, emanazione di Rotterdam. Con le due squadre che erano divise da tre punti in classifica, l'incontro di oggi ha ristabilito una situazione di vantaggio dei Lancieri, che hanno vinto il Klassiker col punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno dal prodigio di 18 anni Ryan Gravenberch a metà del primo tempo (22'). Ora l'Ajax conduce dunque in classifica a 41 punti, tre posti e sei lunghezze dietro invece il Feyenoord.