Eric Garcia al Barcellona? Mezza conferma di Guardiola: "Spero di no, ma potrebbe andarsene"

vedi letture

Eric Garcia è il primo obiettivo del Barcellona, alla ricerca di un elemento per rinforzare il reparto arretrato. Ne ha parlato Pep Guardiola in conferenza stampa: "Spero che Eric non se ne vada, ma forse il Barcellona ne sa più di me. Non so cosa succederà, onestamente, ma potrebbe andare via".