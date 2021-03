Europei Under 21, la Francia delle giovani stelle cade contro la Danimarca

Colpo della Danimarca contro la Francia in una partita valida per il Gruppo C della fase finale degli Europei Under 21: decide una rete di Dreyer al 75'. Solo sette minuti per il leccese Hjulmand, mentre nella Francia che schierava giovani stelle come Koundé, Camavinga Guendouzi ed Edouard, il milanista Kalulu è rimasto in panchina.