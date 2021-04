Everton-Tottenham 2-2, le pagelle: Sigurdsson segna i gol dell'ex, Kane cecchino implacabile

Everton-Tottenham 2-2

Marcatori: 28' e 68' Kane (T), 32' e 62' Sigurdsson (E).

EVERTON

Pickford 6 - Battuto dai tiri ravvicinati di Kane, sempre molto attento sui traversoni che arrivano dal fondo. Nel secondo tempo sbarra bene la strada su Son deviando in calcio d’angolo con il corpo.

Godfrey 6 - Dalla sua parte Son non ha lo spazio per attaccare. Puntuale nelle chiusure, va vicino al gol del sorpasso nel recupero della prima frazione di gara con un colpo di testa su punizione di James.

Keane 5 - Potrebbe fare molto di più sul gol del vantaggio del Tottenham. Sporca di testa il cross di Ndombele mandando fuori tempo Holgate con il pallone che termina sui piedi di Kane. Pasticcia incredibilmente rinviando addosso al suo compagno di squadra sul 2-2.

Holgate 5 - Sul primo gol di Kane si trova in una posizione di mezzo. Lascia l’attaccante inglese e viene spiazzato dalla spizzata di testa di Keane. E’ protagonista suo malgrado anche in occasione del 2-2, colpito dal rinvio di testa sempre del numero 5 dei Toffees.

Iwobi 5,5 - Fa vedere qualche buona accelerazione sulla destra ma poi si perde sempre sul più bello. Commette qualche errore di troppo specie in fase di appoggio per i compagni (Dal 61’ Coleman 6 - Neanche un minuto dal suo ingresso che sforna un cross per il momentaneo 2-1 di Sigurdsson).

Allan 6,5 - Ritorno molto importante in mezzo al campo quello dell’ex centrocampista del Napoli. Recupera molti palloni andando a pressare sempre l’avversario con decisione e generosità.

Davies 6,5 - Interrompe l’azione avversaria riconquistando tanti possessi ricorrendo anche alle maniere forti. Si fa vedere anche in fase di costruzione aiutando molto i compagni (Dall’84’ King sv)

Sigurdsson 7 - Si cerca molto con James con si trova a meraviglia. Trova la doppietta dell’ex prima trasformando con freddezza un calcio di rigore e poi sfruttando al meglio un assist di Coleman.

Digne 6 - Non chiude sul cross di Ndombele lasciando Kane libero di battere a rete. Si fa vedere spesso sulla fascia sinistra anche se i suoi cross non sempre sono precisi, meglio nel secondo tempo quando chiude alla grande su Hojbjerg.

James Rodriguez 6,5 - Parte in sordina ma quando alza i giri del motore e scambia Sigurdsson fa vedere giocate meravigliose. Si procura il rigore del pareggio e chiama Lloris al miracolo nel primo tempo.

Richarlison 5,5 - Si muove bene sul fronte offensivo andando a combattere con i tre centrali piazzati da Mourinho. Potrebbe fare di più nel primo tempo servendo di fatto Lloris dall’interno dell’area, nel finale si divora il gol del vantaggio.

TOTTENHAM

Lloris 7 - Blocca a terra la conclusione raso terra di Richarlison nella prima frazione di gara. Nulla può sui gol di Sigurdsson ma la parata di puro istinto su James Rodriguez vale come un gol. Reattivo nella ripresa anche su King.

Dier 6 - Combatte con Richarlison all’interno dell’area di rigore. Prestazione di sostanza per lui, bravo a chiudere le linee di passaggio agli avversari con tempismo.

Alderweireld 5,5 - Svetta di testa con la solita sicurezza e con un’incornata scheggia il palo. Nella fase difensiva però è rivedibile specie in occasione della rete del vantaggio dell’Everton.

Rodon 6 - Che rischio quando nel recupero del primo tempo fa passare il pallone favorendo il colpo di testa di Godfrey che termina sul fondo. Per il resto gara attenta.

Aurier 5,5 - Si annulla con Digne dalla sua parte. Spinge il giusto sulla corsia di destra accompagnando l’azione ma commette troppe imprecisione sui passaggi. Non accorcia su Sigurdsson in occasione del 2-1.

Sissoko 6 - La densità in mezzo al campo è davvero alta con tre giocatori per parte. Lotta e combatte come il suo allenatore gli chiede facendo anche ripartire l’azione.

Hojbjgerg 6 - Si sacrifica dopo un passaggio errato di Aurier abbattendo Sigurdsson e ricevendo un giallo dopo appena sette minuti. La sanzione però non pesa nella sua prestazione.

Ndombele 6 - Presenza più muscolare nella mediana degli Spurs. Si sgancia sulla sinistra e serve a Kane un assist al bacio per il gol del momentaneo 1-0 (Dal 65’ Lamela 6,5 - Suo l’assist che porta Kane a realizzare il gol del 2-2. Attacca spesso con costanza).

Reguilon 5 - La paura di lasciare lo spazio a James Rodriguez, porta il difensore a commettere fallo ai danni del colombiano all’interno dell’area. Un’ingenuità incredibile che costa il pareggio dell’Everton (Dal 64’ Lucas 5,5 - Non dà il cambio di marcia sperato da mister Mourinho).

Son 5 - Finisce spesso per sbattere sul muro dell’Everton. Pochi gli spunti suoi in partita, fatica a trovare la via della conclusione.

Kane 7 - Gol al primo pallone giocabile all’interno dell’area di rigore per l’attaccante inglese e segna la rete del 2-2 al secondo errore, grossolano, della difesa dell’Everton. Tiene Mourinho (e Southgate) col fiato sospeso uscendo nel recupero per un problema alla caviglia (Dal 93’ Alli sv)