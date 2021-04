Finale di Carabao Cup con parte dei tifosi a Wembley, Guardiola: "È solo il primo passo"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Borussia Dortmund, commenta così la con la bella notizia del ritorno dei tifosi (almeno in parte) allo stadio per la finale di Carabao Cup: "È il primo passo, è senza dubbio una buona notizia. La speranza è che in futuro si possa tornare alla normalità, ma allo stesso tempo dobbiamo seguire le indicazioni del governo e degli scienziati".