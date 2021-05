Garcia contro Juninho: "Non era contento, voleva che schierassi i suoi giocatori brasiliani"

Rudi Garcia non sarà l'allenatore del Lione nella prossima stagione. Tra le cause che hanno portato alla decisione sicuramente c'è un rapporto che si è progressivamente deteriorato con Juninho, direttore sportivo del club francese. "All'inizio è andata bene. Le cose hanno iniziato a peggiorare senza che me ne accorgessi. Dopo due o tre vittorie a novembre, il direttore sportivo non è più venuto a congratularsi con me. Ho scoperto che quando i brasiliani non giocavano, non era contento. Avrebbe preferito vincere, ma con i suoi giocatori. Ha investito molto, e questa è una qualità, ma penso che abbia promesso a questi giocatori che sarebbero stati titolari", ha detto a L'Equipe.