Giornata storica per l'ex DDR: U. Berlin in Conference, D. Dresda e H. Rostock promosse

Giornata storica per le squadre dell'ex DDR. Non solo l'Union Berlino, che battendo il Lipsia ha staccato il pass per la prima edizione della Conference League. Esultano anche Dinamo Dresda e Hansa Rostock, promosse in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca: la Dinamo ha battuto il Wehen in trasferta, ma aveva già conquistato la promozione, mentre all'Hansa Rostock è bastato un pari col Lubeck.