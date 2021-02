Gladbach, Hofmann sull'addio di Rose a giugno: "Se n'è parlato troppo, darà tutto fino alla fine"

A margine della sconfitta per tre reti a due sul campo del Lipsia, Jonas Hofmann, centrocampista del Borussia Monchengladbach, ha avuto modo di descrivere il clima all'interno della squadra da quando il club ha annunciato ufficialmente che l'attuale tecnico, Marco Rose, saluterà a fine stagione per accasarsi al Dortmund: "Sono abbastanza sicuro che nessuno di noi stia pensando al cambio di allenatore in questo momento - ha assicurato Hofmann ai canali ufficiali del club tedesco -. Abbiamo molte partite importanti da giocare, ed è su questo che ci stiamo concentrando. La squadra ha accettato professionalmente la decisione di Rose. Se n'è parlato anche troppo, quindi questo argomento può essere messo da parte. Sappiamo che Rose darà tutto per il club fino alla fine".