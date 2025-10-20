Ufficiale Graham Potter è il nuovo CT della Nazionale svedese: obiettivo Mondiale 2026

La Federcalcio svedese ha annunciato la nomina di Graham Potter come nuovo commissario tecnico della Nazionale maschile. L’inglese, 50 anni, prende il posto di Jon Dahl Tomasson, esonerato martedì scorso dopo un inizio deludente nelle qualificazioni mondiali con appena un punto conquistato nelle prime quattro partite.

"Insieme ai giocatori voglio realizzare il sogno dei tifosi di vivere un’estate di grande calcio", ha dichiarato Potter. L’accordo copre l’attuale fase di qualificazione con le partite di novembre contro Svizzera e Slovenia e un eventuale playoff a marzo; il contratto si estenderà automaticamente fino al Mondiale 2026 in caso di qualificazione.

Potter, con una lunga esperienza nel calcio britannico, conosce bene il panorama svedese dopo sette anni di successo all’Östersunds FK (2011-2018), durante i quali ha portato il club a competere in Europa. In Inghilterra ha guidato Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea e West Ham, accumulando esperienza ai massimi livelli. Simon Åström, presidente della Federazione, ha sottolineato la rapidità e la precisione nella scelta: "L’obiettivo resta qualificarsi per il Mondiale. Con Graham Potter abbiamo un leader esperto in grado di ottimizzare le nostre possibilità".

Kim Källström, direttore tecnico della SvFF, ha aggiunto: "Siamo fiduciosi che Graham, con le sue qualità tattiche e capacità di valorizzare i giocatori, saprà unire la squadra e prepararla al meglio per le sfide decisive". Il nuovo CT ha già preso ufficialmente possesso del ruolo e inizierà immediatamente il lavoro di preparazione in vista delle prossime gare di qualificazione al Mondiale.