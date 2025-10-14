Toto-ct per la Svezia, Potter si candida: "Provo dei sentimenti per questo Paese"

In giornata la Federcalcio svedese ha comunicato l'esonero di Jon Dahl Tomasson a seguito dell'incredibile sconfitta subita a Goteborg contro il Kosovo, che ha compromesso definitivamente il cammino degli scandinavi verso i Mondiali.

Scatta pertanto il toto ct e c'è già un candidato che si offre: è Graham Potter, recentemente esonerato dal West Ham. Il tecnico inglese ha costruito la sua carriera proprio in Svezia, guidando l'Ostersunds dal 2011 al 2018 e vincendo una coppa nazionale.

Interpellato dal media svedese Fotbollskanalen, Potter ha dichiarato: "In questo momento mi trovo in Svezia, nella mia casa in Svezia. Sono senza lavoro e ho appena lasciato la Premier League. Sono aperto a qualsiasi cosa, davvero, in cui sento di poter dare il mio contributo. Il lavoro di allenatore della nazionale svedese è fantastico. Provo dei sentimenti per la Svezia. Amo il paese e amo il calcio svedese. Ho molto per cui essere grato al calcio svedese. Quindi sì, sarebbe ovviamente un'opportunità fantastica per me".