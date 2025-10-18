Graham Potter ct della Svezia, ci siamo: sta per firmare, succederà a Tomasson

Graham Potter nuovo commissario tecnico della Svezia, la trattativa procede spedita. Secondo la stampa inglese e in particolare la BBC, l'ex allenatore di Chelsea e West Ham sta per diventare il nuovo allenatore della nazionale svedese.

Il cinquantenne inglese avrà il compito di aiutare la squadra a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 che si giocherà la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La Svezia è attualmente quarta e ultima nel Gruppo B di qualificazione con un solo punto. Tuttavia, ha ancora la speranza di superare Kosovo e Slovenia e arrivare seconda per qualificarsi ai playoff. Per riuscirci, però, gli scandinavi devono vincere le ultime due partite e sperare che il Kosovo le perda entrambe.

La Svezia ha esonerato martedì l'ex attaccante del Milan, Jon Dahl Tomasson, dopo un inizio deludente nella campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Potter, che è stato licenziato dal West Ham a settembre dopo soli otto mesi alla guida, aveva già avuto un periodo di successo in Svezia come allenatore dell'Ostersunds FK dal 2011 al 2018. L'inglese li ha guidati dalla quarta divisione del calcio svedese alla massima serie, contribuendo anche alla vittoria della Coppa di Svezia nel 2017.

Potter ha poi allenato lo Swansea City e il Brighton prima di unirsi al Chelsea nel 2022, ma è stato esonerato dal suo incarico allo Stamford Bridge dopo sette mesi. Tomasson è stato licenziato dal suo incarico in Svezia dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Kosovo nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo di lunedì.