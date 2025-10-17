Potter il mago che può far risorgere la Svezia? L'inglese è il favorito per la panchina

Avanza il nome di Graham Potter per la panchina della nazionale svedese. Secondo quanto riportato dall'Expressen, l'ex tecnico del Chelsea è il candidato più forte per raccogliere il testimone di Jon Dahl Tomasson, esonerato al termine di questa finestra internazionale con gli scandinavi sconfitti prima dalla Svizzera e poi dal Kosovo.

Nei giorni scorsi lo stesso Potter si è candidato alla guida della selezione, dichiarando al media svedese Fotbollskanalen: "In questo momento mi trovo in Svezia, nella mia casa in Svezia. Sono senza lavoro e ho appena lasciato la Premier League. Sono aperto a qualsiasi cosa, davvero, in cui sento di poter dare il mio contributo. Il lavoro di allenatore della nazionale svedese è fantastico. Provo dei sentimenti per la Svezia. Amo il paese e amo il calcio svedese. Ho molto per cui essere grato al calcio svedese. Quindi sì, sarebbe ovviamente un'opportunità fantastica per me". 50 anni, Potter ha costruito la sua carriera proprio in Svezia, guidando l'Ostersunds dal 2011 al 2018 e vincendo una coppa nazionale.

Per essendo ultima nel suo girone di qualificazione ai Mondiali, la Svezia ha ancora la ciambella di salvataggio della Nations League: le performances degli scandinavi nella Lega C le permetterebbero di far parte delle 16 che si giocheranno a marzo gli ultimi posti per i Mondiali e potrebbero pertanto essere avversari dell'Italia.