Guardiola batte Ancelotti: 2-0 all'Everton per il City, che vola in semifinale di FA Cup

vedi letture

Non si ferma più il Manchester City, che dopo il passaggio del turno in Champions League si assicura l'accesso alle semifinali di FA Cup. La squadra di Guardiola ha battuto in trasferta l'Everton per due reti a zero: un risultato che è maturato nel finale di gara, con il tuffo di testa vincente di Gundogan (sempre più goleador in questa stagione) ad aprire le danze. Il raddoppio è stato invece firmato da Kevin De Bruyne, che ha trafitto Virginia con un sinistro secco dall'interno dell'area dei Toffees.