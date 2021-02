Guardiola e il Buddha Ancelotti: "Sogno la sua calma, sereno nella buona e nella cattiva sorte"

vedi letture

Nuove parole al miele di Pep Guardiola nei confronti di Carlo Ancelotti. Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani col West Ham, l'allenatore del Manchester City si è espresso così sul carattere a dir poco mite e pacifico del tecnico dell'Everton: "Sogno che un giorno la mia vita sia come quella di Carlo Ancelotti, in cui tutto è calmo e tranquillo. Come un Buddha, con serenità nella buona e nella cattiva sorta".

Guarda il video in calce con le parole di Guardiola!