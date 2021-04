Guardiola non si fida del PSG: "Quando hai Neymar... C'è ancora tanto lavoro da fare"

Una vittoria in rimonta, sofferta ma nel complesso meritata. Il Manchester City sbanca Parigi e si avvicina a un traguardo storico, quello della finale di Champions League. Pep Guardiola non può che essere soddisfatto: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto possesso senza riuscire ad essere pericolosi. Non riuscivamo a superare la loro linea di pressing e a cambiare gioco sulle fasce. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, un calcio migliore. Siamo stati più aggressivi nel recupero della palla e abbiamo cercato gli spazi giusti con pazienza. Siamo riusciti a fiutare quelle zone dove potevamo creare pericoli, grazie anche a un Foden più dentro la partita. Questi sono solo i primi 90 minuti, c'è ancora tanto lavoro da fare, ne sono sicuro. Quando hai Neymar come avversario... A 10' dalla fine, in inferiorità numerica, ha iniziato a saltare avversari, a guadagnare falli e a creare occasioni da gol per Mbappé. Questo dimostra la personalità di questa squadra, che è abituata a vincere il campionato francese da anni e che lo scorso anno è arrivata in finale di Champions. Speriamo di essere noi stessi al ritorno".