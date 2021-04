"Haaland? Farei una ca**ata se ne parlassi". Rivedi Guardiola in conferenza stampa

Riportiamo le dichiarazioni di Pep Guardiola nella giornata di ieri. Incalzato sulla questione Haaland, col norvegese associato al Manchester City, il tecnico ha così risposto: "Spero mi capirete se non voglio parlare di giocatori che militano in altre squadre. Non sarebbe corretto nei confronti del Borussia Dortmund e di Haaland. Non è assolutamente una cosa che mi riguarda. Questi giocatori meritano tutto il mio rispetto per i prossimi due mesi. Dovrei parlare di altri giocatori quando entriamo nei due mesi decisivi della stagione? Se fossi un giocatore e il mio allenatore parlasse di un altro calciatore penserei: 'Che c**** fai?' Abbiamo cose importanti da fare in questo momento. Nei miei cinque anni qui non mi sono mai permesso di parlare di un giocatore di un'altra squadra".