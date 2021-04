Hertha nei guai: tutta la squadra in quarantena, chiesto il rinvio di 3 partite di Bundesliga

Quattro casi positivi all'Hertha Berlino. Per questa ragione tutta la squadra, lo staff tecnico e i dipendenti vicini alla squadra saranno isolati per 14 giorni. Per questo motivo il club ha fatto domanda alla Federazione per annullare le partite di Bundesliga contro Mainz, Friburgo e Schalke. Quando mancano 6 giornate alla fine del campionato l'Hertha è coinvolto nella lotta per non retrocedere: la squadra è attualmente terzultima a pari punti con l'Arminia Bielefeld e a +3 dal penultimo posto che significherebbe retrocessione diretta in Zweite Bundesliga.