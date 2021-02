Hoffenheim, Grillitsch: "Con tutto il rispetto per il Molde non si può uscire così dall'Europa"

“Con tutto il rispetto per il Molde non possiamo essere eliminati in questo modo”. Non usa mezzi termini il centrocampista dell’Hoffenheim Florian Grillitsch nel dopo gara di Europa League: “Immaginavamo un finale diverso ed è molto deludente uscire così. Abbiamo dominato a lungo, con un possesso quasi del 90% e non siamo riusciti a segnare un gol, abbiamo avuto tante occasioni, ma non le abbiamo sapute sfruttare e così abbiamo perso. Era un’opportunità enorme quella che avevamo davanti e non l’abbiamo sfruttata”.