Ufficiale Holstein Kiel promosso in Bundesliga, tre protagonisti della risalita si svincolano

L'Holstein Kiel sta ancora festeggiando la promozione in Bundesliga, la prima della sua storia, ma ci sono alcuni protagonisti della promozione che non rimarranno in prima serie.

Il club ha infatti annunciato, oltre ai rientri dai prestiti (su tutti quello di Tom Rothe che torna al Borussia Dortmund), tre giocatori che salutano a fine contratto: addio al difensore danese Mikkel Kirkeskov (32 anni) e a due attaccanti, l'esterno islandese Hólmbert Aron Fridjonsson (31) e Joshua Mees (28).