Huesca, Vavro si presenta: "Alla Lazio stavo vivendo una situazione difficile"

Denis Vavro è stato presentato oggi come nuovo giocatore dell'Huesca. Il difensore slovacco arriva in prestito dalla Lazio fino al termine della stagione: "Stavo vivendo una situazione difficile alla Lazio. L'Huesca mi ha dato un opportunità e ne sono riconoscente. Darò tutto per raggiungere l'obiettivo salvezza. Sto bene, ho lavorato e spero solo di aumentare il ritmo partita, tra un paio di settimane sarò al cento per cento". 24 anni, Vavro quest'anno è stato fuori dai piani di Simone Inzaghi che lo ha utilizzato solamente per mezz'ra nel corso della partita persa per 3-0 contro la Sampdoria prima di essere escluso dalla lista.