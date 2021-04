El Larguero: "Ramos lascerà il Real Madrid, ha un'offerta migliore. Perez è rassegnato"

A poche settimane dalla scadenza del suo contratto con il Real Madrid, Sergio Ramos non ha ancora annunciato ufficialmente la sua scelta. Ma tutto sembra far pensare che il capitano lasci la capitale spagnola: secondo El Larguero, il difensore avrebbe deciso di non rinnovare, perché avrebbe ricevuto un'offerta migliore, anche se non è specificato da quale società provenga.

Secondo il programma radiofonico dell'emittente Cadena SER, anche Florentino Perez si è ormai rassegnato all'idea di perdere uno dei suoi simboli. L'obiettivo ora è quelo di estendere il contratto di Nacho, che scadrà nel 2022, e di trattenere Éder Militão, che ha dato buone risposte nelle ultime settimane.