TV3: il Barcellona ha presentato un'offerta a Messi. Ricco biennale e futuro da dirigente

Il Barcellona avrebbe presentato ufficialmente la sua offerta per il rinnovo di Lionel Messi. Lo riporta TV3, secondo cui la proposta sarebbe divisa in tre fasi: nella prima sono previsti altri due anni di contratto con la squadra catalana, dove giocherà al fianco del connazionale Sergio Agüero. Successivamente, Messi terminerà la sua carriera in MLS, come ambasciatore blaugrana negli USA, prima di tornare come dirigente dell'area tecnica. Ricordiamo che domani ci sarà la conferenza di Joan Laporta, che potrebbe fare chiarezza su questo e altri temi scottanti.