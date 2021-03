TycSports: contatti tra Aguero e il Barça. Il Kun la chiave per trattenere Messi

Dopo il trionfo di Joan Laporta, che è tornato ad essere presidente, il Barcellona può cominciare a programmare la prossima stagione. Nonostante la delicata situazione economica che sta attraversando il club, tutti gli sforzi iniziali saranno rivolti alla permanenza di Leo Messi: un'impresa per niente facile, se si tiene conto delle succose offerte che probabilmente riceverà il fuoriclasse argentino, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

Ecco perché, come riportato da TyC Sports, il Barcellona avrebbe già contattato Sergio Agüero, intimo amico di Messi, per cercare di convincerlo a raggiungere la Pulce in Catalogna. Una trattativa necessaria e a basso costo, visto che anche il contratto del Kun con il Manchester City è in scadenza.