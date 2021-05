I verdetti di Eredivisie: l'ex Milan Van Ginkel regala la Champions al PSV Eindhoven

vedi letture

È calato oggi il sipario sulla stagione di Eredivisie: il verdetto più importante di giornata è la qualificazione alla prossima Champions League del PSV Eindhoven, cui è bastato il pareggio sul campo dell'Utrecht (con gol dell'ex Milan Van Ginkel) per blindare il secondo posto in classifica, alle spalle dell'Ajax. Nulla da fare per l'AZ, che deve accontentarsi dell'Europa League. In coda alla graduatoria è l'Emmen a posizionarsi sedicesimo: la squadra guidata da Lukkien si giocherà la permanenza nella massima serie con i club di Eerste Divisie qualificati ai play-off. Di seguito i risultati della giornata e la classifica finale.

I risultati di oggi

Twente-Den Haag 3-2

Feyenoord-Waalwijk 3-0

Willem II-Fortuna Sittard 2-1

AZ Alkmaar-Heracles 5-0

Vitesse-Ajax 1-3

Heerenveen-Sparta Rotterdam 1-2

Zwolle-Groningen 1-0

Utrecht-PSV 1-1

VVV-VENLO-Emmen 0-4