Il 18enne Pedri e il sogno Barça: "Penso di giocare al campetto dietro casa, non con Messi"

La giovane stella del Barcellona, Pedri, ha presentato ai canali ufficiali de LaLiga il Clásico di sabato col Real Madrid, commentando al contempo la sua scalata sul tetto del calcio: "Credo che sia una partita super importante per quel che riguarda i tifosi. Loro amano questo tipo di incontri e anche io amavo guardare gare così da tifoso. Personalmente non vedo l'ora di giocare. Questa è una sfida molto importante per LaLiga, dobbiamo cercare di ottenere tre punti per noi e per la nostra gente. Come sempre il Clásico sarà una partita molto difficile, il Real ha una squadra forte e dovremo affrontarla bene. Ho detto tante volte che quando ero bambino tifavo Barça e sognavo di fare proprio quello che sto facendo oggi. In campo provo a dimenticare che gioco con Messi o Piqué, provo a non pensarci e immagino di giocare invece nel campetto di casa. Mi diverto ogni giorno con Leo e cerco di imparare il più possibile da lui sia in allenamento che in partita. Come Barcellona non ci arrenderemo mai finché potremo vincere il campionato, lotteremo fino alla fine della stagione tutti insieme".

