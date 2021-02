Il Barça tiferà Atletico in Champions: la qualificazione ai quarti fa scattare i bonus per Suarez

vedi letture

Sono già sette i milioni pagati dall'Atletico Madrid per Luis Suárez. Come riporta Sport, nell'accordo con il Barcellona era stabilito che i colchoneros versassero subito cinque milioni per il trasferimento. Poi ci sono i bonus variabili: due milioni sono scattati alla ventesima presenza ufficiale, ma i catalani potrebbero riceverne altri quattro qualora la squadra di Simeone riesca a conquistare i quarti di finale di Champions League sia in questa che nella prossima stagione.