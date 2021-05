Il Chelsea su Kane. Tuchel: "Non ne voglio parlare, ma non può essere Jorginho il capocannoniere"

vedi letture

Harry Kane vuole lasciare il Tottenham e il Chelsea è pronto a piombare sull'attaccante della Nazionale inglese. Thomas Tuchel ha ammesso la necessità di avere altre soluzioni offensive, seppur non si sia esposto alla domanda su un possibile futuro di Kane nella sua squadra: "Tutti amano Harry Kane ma dobbiamo essere molto, molto chiari: è un giocatore del Tottenham. Ha un contratto a lungo termine e non faremo commenti irrispettosi. Non ne voglio parlare. Non vogliamo però che Jorginho sia il nostro capocannoniere: merita tutti gli elogi del mondo, ma dobbiamo migliorare i nostri numeri offensivi".