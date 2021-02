Il City sa solo vincere: Dias e Stones firmano il successo sul West Ham, il 20° consecutivo

Manchester City inarrestabile. Dopo il due a zero in Champions contro il Gladbach, i ragazzi di Guardiola infilano la ventesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni grazie ai gol dei due centrali, Ruben Dias e Stones, che fissano sul due a uno il risultato finale contro il West Ham. Di Antonio la rete che aveva illuso gli Hammers in chiusura di primo tempo. In attesa dei risultati di United e Leicester, i Citizens si portano a più tredici sulle inseguitrici: un divario che appare incolmabile nelle dodici gare che mancano all'appello da qui al termine del campionato.