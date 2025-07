Ufficiale Il Feyenoord accoglie un nuovo giapponese: dal Gent ecco Tsuyoshi Watanabe

Il Feyenoord ha annunciato l’ingaggio del difensore giapponese Tsuyoshi Watanabe, 28 anni, proveniente dal KAA Gent. Il giocatore ha firmato un contratto fino al giugno 2029 e si unirà subito alla squadra allenata da Robin van Persie, attualmente in ritiro a Grassau, in Germania. Curiosamente, Watanabe ha affrontato il suo nuovo club appena sabato scorso in amichevole, con la maglia dei belgi.

"Sono felicissimo di essere qui e di poter dire di essere ufficialmente un giocatore del Feyenoord", ha dichiarato Watanabe. "Questo è un club con una grande storia, sempre in lotta per i trofei. A Rotterdam ritroverò anche il mio connazionale Ayase Ueda, che conosco dalla nazionale. Non vedo l’ora di entrare per la prima volta al De Kuip e salutare i tifosi".

Originario di Saitama, vicino a Tokyo, Watanabe ha mosso i primi passi nell’FC Tokyo, per poi proseguire nel calcio scolastico e universitario giapponese, dove si è affermato come difensore centrale grazie alla sua crescita fisica e abilità nel gioco aereo. Tornato all’FC Tokyo nel 2019, ha collezionato 103 presenze e vinto la J.League Cup nel 2020. Nel 2022 ha intrapreso l’avventura europea al KV Kortrijk, prima di passare al Gent l’anno seguente. Con i belgi ha disputato 100 partite tra campionato, coppe e competizioni europee, diventando un pilastro difensivo e anche uno dei capitani.