Il Port Vale fa la storia del calcio inglese: ha battuto tutte le 91 squadre delle prime 4 serie

Da qualche giorno, il Port Vale non è più solo la squadra per cui fa il tifo il cantante Robbie Williams, ma sarà ricordato anche per aver fatto segnare un record a dir poco incredibile. Il club di Burslem (uno dei sei agglomerati urbani che formano la città di Stoke-on-Trent), fondato nel 1876 e oggi relegato nella Football League Two, è diventato infatti l'unico ad aver battuto in campionato tutte le 91 squadre iscritte attualmente nelle prime quattro divisioni inglesi (dalla Premier League alla League Two).