Il PSG fa scappare i giovani: dopo Kouassi e Nkunku, anche Ruiz-Atil è pronto a fare le valigie

Il Paris Saint-Germain rischia di perdere un altro giovane. Dopo Diaby, Nkunku, Kouassi e Aouchiche, anche Kays Ruiz-Atil potrebbe fare le valigie in cerca di maggiori opportunità. Il 18enne prodotto della Masia (soffiato al Barça nel 2015) era stato preso in considerazione da Thomas Tuchel nel periodo di grande emergenza e aveva dato risposte positive, tanto che le sue prestazioni erano state incensate anche dalla stampa francese. Con Pochettino, però, non ha mai visto il campo: non gioca dal 5 dicembre e adesso starebbe pensando di lasciare Parigi. Lo riporta RMC Sport.