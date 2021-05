Il rimpianto di Messi: "Non aver chiesto la maglietta a Ronaldo e Roberto Carlos"

La stagione con il Barcellona di Lionel Messi è già terminata. L'argentino infatti non prenderà parte all'ultima sfida di Liga in programma per questo pomeriggio, e, nella sua casa in Catalunya, ha ospitato il quotidiano argentino Olè, a cui ha concesso una lunga intervista. E nella chiacchierata, la Pulga ha parlato anche di uno dei rimpianti della sua carriera: non aver chiesto la maglietta ad alcuni avversari. "Mi pento di non aver chiesto la maglietta ad alcuni giocatori che ho affrontato quando iniziavo a giocare. - Spiega Messi -. Mi viene in mente quella di Ronaldo (il brasiliano, ndr), o quella di Roberto Carlos, giocatori che ho affrontato e di cui oggi mi pento di non avere la maglietta".