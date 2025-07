Ufficiale James Trafford torna al Manchester City: "Questa è casa mia, un sogno che si realizza"

Dopo aver brillato in Championship con la maglia del Burnley, James Trafford torna ufficialmente al Manchester City. Il portiere inglese, 22 anni, ha firmato un contratto quinquennale con i Citizens , fino al 30 giugno 2030. Un ritorno emozionante per il giovane talento che, cresciuto nell’Academy del City, avava lasciato il club nel 2023 per mettersi in mostra altrove.

Nell’intervista rilasciata al sito ufficiale del club, Trafford ha raccontato tutto il suo entusiasmo: "Tornare al City è un momento speciale, per me e per la mia famiglia. Ho sempre sognato di poter tornare un giorno. Questa è casa mia, un club unico con persone fantastiche", ha dichiarato con emozione. Il portiere, reduce da una stagione straordinaria con il Burnley - 29 clean sheet in 45 partite e un posto nella Squadra dell’Anno del Championship - è determinato a crescere ancora: "Sono ancora molto giovane e voglio continuare a migliorare. Non esiste posto migliore del City per farlo", ha aggiunto, sottolineando l’importanza di poter lavorare sotto la guida di Pep Guardiola.

Trafford ha poi rivolto un pensiero ai tifosi: "Non vedo l’ora di giocare davanti ai fantastici tifosi del City e farò di tutto per aiutare il club a conquistare nuovi successi". Per Trafford si tratta dunque di un ritorno carico di significato, con l’ambizione di diventare uno dei migliori portieri d’Europa… proprio dove tutto è cominciato.