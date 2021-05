Koundé parla del futuro: "Mi piacerebbe giocare in un club più grande del Siviglia"

Tra i migliori difensori della Liga, Jules Koundé è tornato a parlare del suo futuro in queste ore, rilasciando un'intervista a Telefoot. Il francese, che piace soprattutto in Premier, ha ammesso di pensare ad un addio al Siviglia: "Andare al Siviglia mi sembrava la scelta migliore per cercare di migliorarmi e non mi pento di questa scelta. Sono già in un grande club, però mi piacerebbe, ovviamente, giocare per una squadra ancora più grande. Vedremo che succederà in futuro, però è qualcosa a cui sto pensando".