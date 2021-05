Kylian Mbappe continua a sognare il Real Madrid. Ma nessuna guerra con il PSG

Con la trattativa per il rinnovo di contratto con il PSG che va a rilento Kylian Mbappe continua a coltivare il sogno di giocare nel Real Madrid. Secondo quanto riportato da L’Equipe, però, l’attaccante ex Monaco non vuole entrare in guerra col suo attuale club che sta facendo sforzi enormi per convincerlo a prolungare l’accordo attualmente in scadenza nel giugno 2022.