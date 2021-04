L'Ajax vince la Coppa d'Olanda grazie a un gol di Neres. Espulso nel finale l'ex viola Rasmussen

Trionfo dell'Ajax al De Kuip contro il Vitesse: i Lancieri battono di misura la squadra guidata da Letsch e conquistano la ventesima Coppa d'Olanda della loro storia. L'eroe di serata è David Neres, che ha fissato sul due a uno finale in pieno recupero una gara che sino ad allora era stata tenuta in equilibrio dalle reti di Gravenberch e Openda. I gialloneri erano rimasti in dieci uomini dall'ottantaseiesimo per l'espulsione occorsa a Rasmussen, che in Italia ha vestito le maglie di Empoli e Fiorentina.