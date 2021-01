L'ex agente di Todibo: "Al Barça si credeva già un fenomeno, è forte ma gli manca umiltà"

La carriera di Jean-Calir Todibo è passata da fulminea a frustrante in pochissimo tempo. Il difensore del Benfica continua ad essere di proprietà del Barcellona, che ha rifiutato il suo ritorno a dicembre, quando i portoghesi volevano sbarazzarsi di lui prima che il suo prestito finisse. E l'ex agente Bruno Satin, non ci è andato leggero nei suoi confronti: "Siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto per portarlo al Barcellona, ​​ma ora non mi occupo più dei suoi interessi. Ha un carattere difficile, non ha mai ascoltato i consigli di Abidal, il direttore sportivo dei catalani. Il club ha creduto in lui, ma Todibo credeva già che fosse un fenomeno. Ecco perché la sua avventura in Liga non è andata bene. Ha grandi qualità, ma quello che gli manca è l'umiltà".