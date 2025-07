Ufficiale L'ex Genoa Esteban Rolon rescinde il proprio contratto e saluta il Boca Juniors

L'eliminazione dalla Coppa di Argentina subita dal Boca Juniors per mano dell'Atletico Tucuman ha fatto rumore e le conseguenze non sono tardate ad arrivare. Come riferito dal sito TyC Sports, la prima "testa" a saltare è stata quella del centrocampista Esteban Rolon (che ha avuto un passato in Italia con la maglia del Genoa), che ha rescisso il proprio contratto ed ha salutato il club.

Da quando è tornato dal prestito al Belgrano lo scorso gennaio , il centrocampista trentenne non è mai stato preso in considerazione dal tecnico Miguel Angel Russo per nessuna partita e anche dopo il Mondiale per Club ha continuato ad allenarsi in solitaria insieme a Cristian Lema, un altro dei giocatori scontenti che vorrebbero andarsene.

Gli Xeneize avevano già dichiarato - si legge sul sito - che non avrebbero posto ostacoli alla sua partenza in questo mercato, anzi, ma poiché non è arrivata alcuna offerta formale di cessione, il Consiglio calcistico del club di Buenos Aires ha accettato di dare il via libera a Rolon. Il calciatore si era rivolto ai dirigenti nei giorni scorsi, esprimendo il desiderio di andarsene dal club in cui è arrivato nel 2021 e con cui aveva un contratto fino a dicembre 2026 e oggi è stato accontentato.