L'Olanda non boicotterà Qatar 2022: "In futuro i diritti civili saranno rispettati. Faremo pressioni"

La Federcalcio olandese ha annunciato che non boicotterà i Mondiali in Qatar, ma allo stesso tempo ha dichiarato che non parteciperà più a manifestazioni nei Paesi che non rispettano i diritti civili. Il tutto in seguito all'inchiesta del quotidiano Guardian sui morti per la realizzazione degli impianti: "Abbiamo letto con sgomento l'articolo del Guardian e le cifre citate sono assolutamente spaventose. Abbiamo discusso ampiamente la questione negli ultimi giorni, sia all'interno della KNVB che con la FIFA, il governo olandese e varie organizzazioni per i diritti umani. La KNVB non è mai stata favorevole a organizzare la Coppa del Mondo in Qatar e ovviamente non approva il modo in cui vengono trattati i lavoratori migranti. Queste pratiche non sono limitate esclusivamente ai progetti di costruzione degli impianti che ospiteranno la Coppa del mondo, ma si verificano in tutti i progetti di costruzione su larga scala. Questo è un problema più ampio, ma almeno ora è sotto i riflettori in vista della Coppa del Mondo. Al momento, come Federazione calcistica, abbiamo tre opzioni per affrontare questo problema:

In qualità di associazione calcistica, possiamo concentrarci solo sugli elementi legati allo sport e lasciare tutti gli sforzi per migliorare le condizioni in Qatar alle organizzazioni sociali e politiche. Questa non è un'opzione per noi. Un anno prima dell'evento, come alcuni suggeriscono, possiamo ancora decidere di boicottare i Mondiali in Qatar. Tuttavia, organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e Human Right Watch non sono favorevoli al boicottaggio. Dicono che non aiuterebbe i lavoratori migranti in Qatar perché perderebbero i loro soldi. Inoltre, questi gruppi per i diritti umani affermano che le riforme previste in Qatar avranno luogo solo se parteciperemo, continueremo il nostro coinvolgimento ed eserciteremo pressioni sul governo del Qatar. In altre parole, un boicottaggio non servirà a migliorare la situazione, il che, a nostro avviso, non lo rende nemmeno l'opzione migliore.

Possiamo quindi dare il nostro contributo per migliorare la situazione dei lavoratori migranti in Qatar. Possiamo farlo attraverso la diplomazia, sostenendo progetti per i lavoratori migranti e le donne in Qatar, e soprattutto continuando a chiedere attenzione al governo del Qatar. Secondo i rapporti delle organizzazioni per i diritti umani, questa strategia ha recentemente prodotto alcuni miglioramenti. Questa è quindi la nostra opzione preferita e intensificheremo i nostri sforzi nel prossimo periodo.

Abusi come questi non devono mai più ripetersi in nessun mondiale futuro. Nel 2014, il KNVB ha spinto la FIFA a prestare maggiore attenzione ai diritti umani.. Da allora sono stati compiuti chiari progressi: le procedure di assegnazione dei prossimi Mondiali ora includono un paragrafo sui diritti umani. Dopo il 2022 non avremo più un altro Mondiale in un paese che non include le garanzie internazionali sui diritti umani nella procedura di offerta.

Da un punto di vista sportivo, la Coppa del Mondo rappresenta il più alto evento calcistico, sia per i giocatori che per i milioni di tifosi in tutto il mondo. Le qualificazioni devono ancora cominciare ma siamo pienamente consapevoli dei problemi in Qatar e stiamo contribuendo a migliorare la situazione. Il calcio ha il potere di connettere paesi e popoli, consentendo loro di entrare in dialogo su questioni difficili - un processo denominato diplomazia calcistica -. Questo processo facilita la diplomazia internazionale e apre la strada alla discussione su questioni come i diritti umani nei luoghi in cui è urgente farlo.

Al momento dell'offerta, la KNVB non era favorevole a tenere la Coppa del Mondo in Qatar. Non distogliamo lo sguardo dai problemi sociali del Paese ospitante e, se ci qualificheremo, parteciperemo al torneo in modo socialmente responsabile.

Dalla seconda guerra mondiale, nessuna fase finale della Coppa del Mondo è stata boicottata per motivi politici da nessun paese. Proprio grazie al Mondiale, molte persone stanno osservando da vicino la situazione in Qatar. La KNVB è in stretto contatto con l'ambasciata olandese, le organizzazioni per i diritti umani e, in patria, con il ministero degli Affari esteri olandese.