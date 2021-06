La Germania vince il suo terzo Europeo U21! Portogallo piegato 1-0 con il gol di Nmecha

vedi letture

La Germania è campione d’Europa U21! Terzo titolo per la selezione giovanile tedesca, che batte 1-0 i pari età del Portogallo in finale, grazie al gol di Nmecha (49’).

Gli schieramenti - Kuntz conferma in toto la formazione che gli ha regalato la finale, col suo tradizionale 4-2-3-1. Rui Jorge invece cambia un paio d’elementi pur confermando i due “italiani” Dalot del Milan e Mota del Monza.

Il primo quarto d’ora è lusitano - Parte forte il Portogallo, che crea i primi pericoli. Se il tentativo di Dalot dopo 2’ sembra più che altro volontà di scaldare i motori, discorso diverso per quello di Tomas al minuto 8: servito da Mota, manda al bar Schlotterbeck ma angola largo di poco. Ancora loro due a infuriare sulla corsia destra: il terzino del Milan va in slalom gigante al 13’, vedendosi murato il mancino da Pieper, l’attaccante un minuto dopo invece prova a colpire di testa sul cross di Conté ma va troppo centrale.

Tedeschi fermati dal legno - Dopo un quarto d’ora passato esclusivamente a difendersi, ecco la risposta della Germania. Poderosa, visto che Wirtz si libera di Florentino Luis a suon di finte al limite dell’area, prima di calciare sulla traversa, con deviazione di Leite. Molto meno pericoloso al 18’ Berisha, che calcia alto da fuori, meglio Nmecha un paio di minuti più tardi, anche se Costa in uscita ferma il suo pallonetto. Al minuto 27 ci prova Baku, ma il mancino da fuori del terzino termina largo. Al 29’ gran destro di Maier, che mira nei pressi dell’incrocio: vola e dice di no Costa, facendosi anche male per fortuna senza conseguenze. Dopo dieci minuti senza occasioni, riecco i lusitani, con un tentativo innocuo e alto di Vieira da fuori. La vera, enorme chance capita a Vitinha a inizio recupero: Mota lo manda in porta, ma l’esterno di proprietà Wolves si perde nelle sue finte e serve tardi, e male, i compagni, permettendo la chiusura alla retroguardia tedesca.

Inizia la ripresa e Nmecha colpisce - Dall’intervallo si rientra con un volto nuovo, quello di Rafael Leao. L’attaccante del Milan prende il posto di Mota, ma è la Germania che alla prima occasione buona, colpisce. Lo fa col suo panzer Nmecha, imbeccato da Baku in area ed abile a evitare l’uscita di Costa prima di depositare nella porta vuota. La Germania è avanti e fino a quel momento sta pure giocando meglio.

Reazione portoghese - Prova a reagire la squadra di Rui Jorge, più di nervi che d’organizzazione: Vieira prova un mancino impossibile da centrocampo e per poco non va vicino alla meta. Ben più pericoloso lo stesso trequartista poco più tardi (66’) innescato dal neo-entrato Conceicao: sulla sua conclusione a botta sicura ribatte provvidenzialmente Schlotterbeck.

Adeyemi impatta sul finale - Nel secondo tempo c’è meno intensità e l’ingresso di Adeyemi si rivela una chiave di volta per il finale di gara della squadra di Kuntz. Due volte è lui a sfiorare il raddoppio: prima vince il duello di fisico con Dalot ma non angola abbastanza il mancino, facendosi sbarrare la strada dal portiere (72’), poi è provvidenziale ancora il portiere portoghese a fermarlo, di nuovo coi piedi, dopo il coast-to-coast col turbo. Nel mezzo due tiri di Nmecha a distanza di neanche un minuto, entrambi da fuori: col mancino sparecchia fuori, col destro chiama Costa alla risposta con un bolide centrale. Il Portogallo non riesce più a creare nulla e deve arrendersi: terzo Europeo U21 per la Germania.