La stagione più difficile. Aguero, l'addio e l'obbligo di chiudere in modo leggendario

Quattrocentodiciassette giorni. Più di un anno, un'eternità nel calcio. Certo, in mezzo c'è stata la pandemia e tanti problemi (infortuni, la positività al coronavirus), ma Sergio Aguero non era mai rimasto a secco per così tanto tempo in campionato. Una novità assoluta per colui che, in un decennio, ha frantumato tutti i record ed è diventato il miglior realizzatore di sempre del Manchester City. Poi, il 13 marzo scorso, è tornata la luce: il gol contro il Fulham ha ridato fiducia al Kun e speranze a Guardiola, che spera di contare sul suo bomber nel finale di stagione che vede i Citizens proiettati a riprendersi lo scettro della Premier e a inseguire il primo, storico trionfo in Champions League.

Aguero ha finora realizzato tre reti in 14 presenze totali, nella sua ultima stagione a Manchester. Un grave infortunio al ginocchio gli aveva fatto saltare la parte finale della scorsa e l'inizio di quella attuale; così, gradualmente è scivolato nelle gerarchie di Pep, che ha trovato un certo equilibrio e tante soluzioni offensive anche senza di lui. L'obiettivo, adesso, è quello di dimostrare di essere ancora il più forte e terminare una fantastica storia d'amore da protagonista assoluto. Magari con la Coppa dalle grandi orecchie, sogno e chimera da dieci anni. Sarebbe il modo migliore per chiudere un cerchio.