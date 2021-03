Le aperture in Inghilterra - Il City non si ferma più! Addio a Ian St. John, leggenda del Liverpool

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, si parla principalmente della vittoria del Manchester City contro i Wolves per 4-1, successo consecutivo numero 21, in tutte le competizioni, per la formazione di Pep Guardiola. Spazio anche alla scomparsa di Ian St. John, l'uomo che ha 'fatto il Liverpool' col quale ha giocato 425 partite dal 1961 al 1971, segnando 118 reti.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Telegraph: "Jubilant Jesus"

Daily Express: "Farewell to a true icon"

Star Sport: "Gab fab"

Mirror Sport: "The man who made Liverpool"