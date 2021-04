Le aperture portoghesi - Lo Sporting protesta. L'ex Milan Taarabt non è in vendita

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 16 aprile 2021, c'è spazio per le proteste dello Sporting relative all'espulsione dell'allenatore Amorim contro il Familiçao che gli è costata la squalifica di 15 giorni. C'è spazio anche per l'ex Milan e Genoa Taarabt, punto fermo del Benfica: non è sul mercato. Il marocchino può battere il suo personale record di presenze in una stagione.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Palhinha na mira do Dragao"

Record: "Amorim desmente arbitro"