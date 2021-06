Le aperture portoghesi - Nuno Tavares, no Napoli: va all'Arsenal. Seferovic elimina la Francia

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, martedì 29 giugno 2021, c'è spazio principalmente per il mercato con Nuno Tavares che potrebbe lasciare il Benfica per vestire la maglia dell'Arsenal: intesa per 8 milioni più 2 di bonus, il giocatore piaceva anche al Napoli. E Cervi va al Celta per 5 milioni. Il Benfica pronto a consolarsi con Radonjic. Lo Sporting ha in pugno Vinagre dal Wolverhampton. Spazio poi all'Europeo con Seferovic, attaccante del Benfica, protagonista con la sua Svizzera: eliminata la Francia agli ottavi.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Nuno Tavares a um passo do Arsenal"

Record: "Radonjic tem aval de Jesus"