Le pagelle di Huesca-Real Madrid 1-2 - Bene Mir, Alvaro e Varane

Risultato finale: Huesca-Real Madrid 1-2: Mir, Varane, Varane

Huesca

Alvaro 7 - Può poco sulle reti avversarie, per il resto almeno tre grandi parate

Jorge Pulido 5.5 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso.

Siovas 6 Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo.

Silva 5.5 - Non riesce a recuperare in più di un'occasione. In difficoltà nella ripresa. (Dall'86' Ferreiro s.v. - )

Maffeo 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo.

Seoane 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Uno degli ultimi a mollare.

Rico 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara.

Doumbia 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra. (Dal 73' Ontiveros 5.5 - Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario).

Galan 7 - Spina nel fianco per il Real, segna uno splendido gol.

Okazaki 5.5 - Si integra bene con Mir, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno. (Dal 62' Escriche 5,5 - Fumoso, poco brio in attacco).

Mir 6.5 - Ci prova fino alla fine, ma non è giornata: traversa, almeno due occasioni sprecate.

Real Madrid

Courtois 6,5 - Si esalta in più di una circostanza.

Odriozola 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa. Esce per infortunio. (Dal 67' Marcelo 6 - Spezzone di gara positivo)

Nacho 6 - Duello rusticano con Mir e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Varane 8 - Il francese si prende in mano la squadra nel momento decisivo: doppietta fondamentale anche se in difesa balla un po' come il resto della squadra.

Mendy 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Sbanda un po' nella ripresa. (Dal 78' Park s.v. - )

Kroos 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Casemiro 6.5 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza. Intelligente nel gol che dà la vittoria. (Dall'86' Torro s.v.

Modric 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con gli altri si intende bene e crea azioni pericolose.

Vinicisu 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte. (Dal 78' Diaz s.v.- )

Benzema 5,5 - Ci prova, sbatte, ma il gol sbagliato sull'1-1 è clamoroso.

Asencio 6 - A corrente alternata, ma quando si accende sono dolori per gli avversari.