Ligue 1, il Nimes mantiene vive le speranze salvezza. Lo Strasburgo cade in casa e ora rischia

Si sono da poco concluse le gare delle 15:00 di Ligue 1, valide per il 36° turno del massimo campionato francese. In chiave salvezza il Nimes vince 3-0 sil campo del Metz e tiene vive le speranze. Chi rischia è lo Strasburgo, che cade in casa sotto i colpi del Montpellier e resta a 38 punti, con una sola lunghezza di vantaggio sul 18 posto, occupato dal Nantes, valido per lo spareggio per restare in Ligue 1. Rischia qualcosa anche il Brest, che resta a 40 punti, battuto 3-2 dal Nizza in 10 uomini per tutta la ripresa

Angers-Digione 3-0

Metz-Nimes 0-3

Nizza-Brest 3-2

Strasburgo-Montpellier 2-3