Lille, Renato Sanches verso l'addio. Il Liverpool prepara l'assalto al portoghese

Il Lille sarebbe pronto a cedere il centrocampista Renato Sanches in questa finestra di mercato. Secondo L’Equipe le prestazioni del lusitano nell’ultima stagione in Ligue 1 e con la nazionale all’Europeo hanno attirato l’attenzione di diversi club sul classe ‘97. In particolare il Liverpool che starebbe preparando un’offerta per il calciatore.