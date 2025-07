Ufficiale Lione, il giovane portiere Justin Bengui ceduto in prestito al Daring Brussels

L’Olympique Lione continua il proprio processo di rinnovamento. Dopo aver ufficializzato ieri l’arrivo di Afonso Moreira, il club francese ha annunciato oggi una nuova operazione in uscita: si tratta del prestito del portiere Justin Bengui al Daring Brussels, squadra appartenente alla Eagle Football Holding di Textor.

Il trasferimento, confermato con un post sui canali ufficiali del club, riguarda un prestito secco fino al 30 giugno 2026 e senza opzione d’acquisto. Nato e cresciuto nel vivaio dell’OL, Bengui, 20 anni, andrà a cercare spazio e minuti nella Pro League belga per continuare la sua crescita tra i professionisti. "L’Olympique Lyonnais informa del prestito, senza opzione d’acquisto, del suo portiere Justin Bengui al club belga RWDM fino al 30 giugno 2026. Formato all’OL, Justin proseguirà la sua crescita a Bruxelles con l’obiettivo di accumulare minuti e fare esperienza ad alto livello", si legge nel comunicato ufficiale.

Bengui esordirà già oggi contro la sua ex squadra, in un’amichevole fissata alle ore 10:30 presso il centro sportivo GOLTC. Il match sarà l’occasione per il giovane portiere di dimostrare subito il suo valore contro i vecchi compagni. Per l’OL si tratta di un ulteriore tassello nel progetto di valorizzazione dei giovani talenti e snellimento della rosa in vista della nuova stagione.