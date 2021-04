live DIRETTA LIGUE 1 - Squadre all'intervallo

BREST-LENS 1-0

COMINCIA IL MATCH

3' - Subito in cambio per i padroni di casa. Esce per infortunio dopo tre minuti Romain Philippoteaux.

27' - Lens che primeggia nel possesso palla ma il gol non arriva. Ancora 0-0.

39' GOL DEL BREST - Irvin Cardona insacca il gol del vantaggio dopo una palla vagante in area.

FINE PRIMO TEMPO

DIJON-NIZZA 0-0

COMINCIA IL MATCH

10' - Partita che non si sblocca e viaggia sull'equilibrio.

FINE PRIMO TEMPO

NIMES-STRASBURGO 0-0

COMINCIA IL MATCH

16' - Grande equilibrio in campo e squadre che si stanno annullando a vicenda.

FINE PRIMO TEMPO

REIMS-METZ 0-0

COMINCIA IL MATCH

12' - Provano a fare la partita i padroni di casa con un possesso palla prolungato.

31' - Spinge il Metz che in questo momento sembra essere più in palla ma il gol non arriva.

FINE PRIMO TEMPO

